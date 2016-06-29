«Всё было просто жутко»: белоруска о том, что происходило в аэропорту Стамбула после терактов

Новости Беларуси. После серии терактов стамбульский аэропорт был закрыт. Сейчас прерванное авиасообщение восстановлено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В расписании белорусского авиаперевозчика рейсов в Стамбул сегодня не было. А вот запланированный на сегодня рейс «Турецких авиалиний» состоялся по графику.

Съемочная группа СТВ встречала первых пассажиров из Стамбула после теракта.

Сегодня рейс «Турецких авиалиний» Стамбул-Минск прибыл в белорусскую столицу без опозданий, несмотря на то, что время вылета немного задержалось. Это связано с тем, что сейчас в аэропорту Стамбула усилены меры безопасности, проводится более тщательный досмотр пассажиров. Хотя, впрочем, те, кто недавно приземлился в белорусской столице, отмечают, что больших очередей на регистрацию в аэропорту Стамбула нет. А, наоборот, он даже выглядит менее многолюдным, чем обычно. Возможно, это связано с тем, что многие предпочитают перенести дату вылета, сдают свои билеты обратно.

Белорусы:

Мы прилетели как раз через 40 минут после того, как это всё случилось. Мы сидели в самолёте 4 часа, нас не выпускали, а потом доставили в аэропорт. В аэропорту, конечно, всё было просто жутко. Когда зашли, никто не понимает, куда идти, что делать. Люди лежат под ногами, кто-то сидит, кто-то спит, кто-то идёт. Спрашиваешь, куда идти – никто не знает, куда идти, ни одного служащего нет. Просто толпа людей, которая не знает, что им делать.

Рейсы некоторые отменяли, задерживали. Поэтому можно было как-то судить. И друзья наши начали беспокоиться, бабушки с дедушками позвонили

У нас была долгая стыковка в Стамбуле, мы о том, что случилось, узнали уже из новостей ночью. Но турецкая компания очень чётко сработала, ночью прислали СМС о том, что рейс отменён, что нужно будет подойти в нужную точку в определённое время, очень оперативно заменили билеты. А в аэропорту – люди с автоматами, много полиции. Но, в целом, какой-то паники не наблюдалось, всё очень спокойно.



Аэробус А-330 доставил сегодня из Стамбула в Минск почти 200 пассажиров. Примерно столько же отправились в турецкую столицу. Национальный перевозчик «Белавиа» сегодня такого рейса не совершал, они выполняются по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. А, значит, завтра, согласно расписанию, рано утром самолёт отправится в аэропорт Ататюрка. А также выполняются чартерные рейсы в Анталию. Изменений в их графике пока тоже нет.