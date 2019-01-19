На Бали введут налог для туристов

Новости Индонезии. Размер пошлины составит 10 долларов США. Власти индонезийского острова уже разработали соответствующий законопроект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индонезии. Размер пошлины составит 10 долларов США. Власти индонезийского острова уже разработали соответствующий законопроект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В настоящее время обсуждаются формы оплаты – налог или включат в стоимость билетов, в том числе авиа-, или же оплата будет производиться непосредственно по приезду на остров. Власти Бали планируют направить полученные средства на программы сохранения окружающей среды и культуры.