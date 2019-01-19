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На Бали введут налог для туристов

19 января 2019 18:05
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Новости Индонезии. Размер пошлины составит 10 долларов США. Власти индонезийского острова уже разработали соответствующий законопроект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Бали введут налог для туристов-1

В настоящее время обсуждаются формы оплаты – налог или включат в стоимость билетов, в том числе авиа-, или же оплата будет производиться непосредственно по приезду на остров. Власти Бали планируют направить полученные средства на программы сохранения окружающей среды и культуры.

# Налоги # Фотофакт

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