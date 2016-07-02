Теракт в аэропорту Стамбула: кто и какие причины за этим стоят и как обеспечить свою безопасность

Олимпиаду, конечно, ждем, но много разговоров о безопасности. В последние дни власти Бразилии, правда, заявляют, что готовы эту безопасность обеспечить и защитить от террористических атак. Это, естественно, беспокоит больше всего, ведь взрывы раздаются в разных точках планеты. На этой неделе в аэропорту турецкого Стамбула погибли более 40 человек и свыше 200 пострадали. Алексей Волков с подробностями.

Безопасность выходит на первый план. А она снова дала сбой, на этот раз в одном из самых оживленных аэропортов мира. Сразу три взрыва прогремели 28 июня в гавани имени Ататюрка. И отвечать на этот теракт турецкие власти намерены молниеносно и жестко.

Бинали Йылдырым, премьер-министр Турецкой республики:

Атака на аэропорт в Стамбуле показала: металлодетекторов недостаточно, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Террористы могут снова ворваться в аэропорт с оружием – к этому нужно быть готовыми.

По всей стране проходят антитеррористические рейды. Полиция уже задержала 24 подозреваемых в организации теракта. Среди них есть иностранцы. По разным данным, это выходцы из Кыргызстана, Узбекистана и России. Причем последний, Ахмет Чатаев, имеет прямое отношение к верхушке Исламского государства и находится в розыске уже 10 лет. Прятался он в Австрии, где каким-то образом получил статус беженца. И это несмотря на наличие международного ордера на арест.

Эта ситуация еще раз подтвердила определенные опасения в Европе: среди мигрантов, хлынувших в Старый свет, могут быть экстремисты.

Франсуа Олланд, президент Французской республики:

Мы боимся, что эти атаки, которые идут одна за другой, осложняют ситуацию в Турции. Мы должны действовать решительно, и в Европе в том числе. Координация совместных действий принесет в регион безопасность и поможет побороть терроризм и нелегальную миграцию.

А в главном ньюсмейкере недели – аэропорту Стамбула – дежурят сотни вооруженных силовиков. В основном рейсы, в том числе и в Беларусь, вылетают согласно расписанию. Продолжает свою работу на месте трагедии и следствие.

Дату экстремисты (двое, кстати, были выходцами с Кавказа) выбрали не случайно – напали на аэропорт в очередную годовщину создания Исламского государства.

А вот как террористы действовали в воздушной гавани: в кожаных черных куртках – под ними взрывчатка – приехали на такси с чемоданами в руках. В сумках – оружие. Первый смертник ворвался в зону прилета международного терминала и взорвал снаряд.

Мгновения спустя люди побежали из зоны вылета на улицы, уже спасаясь от второго взрыва.

Очевидцы:

Мы стояли в очереди в терминале, когда произошел первый выстрел. Сначала не поняли, в чем дело, но увидели, что много людей побежало в нашу сторону. Тогда и произошел первый взрыв, а второй взрыв был всего в трех метрах от нас.

Две бомбы взрываются и выстрелов много, и люди ложатся. И возникла паника, конечно. Может быть, спустя уже несколько минут, нам показали, куда бежать. Так мы и спаслись.

Воспользовавшись хаосом и неразберихой, себя подорвал и третий смертник. В итоге этой кровавой атаки погибли, по последней информации, 44 человека. 25 – в реанимации, а под наблюдением медиков остается полсотни раненых. Наших соотечественников среди пострадавших нет.

Сергей Кизима, политолог:

К сожалению, в данный момент очень мало осталось безопасных направлений. Самые безопасные места – это те курорты, о которых не знают террористы, те аэропорты, о которых не знают террористы. Или в которых, как они считают, будет мало туристов, мало будет резонанса от взрыва в этом аэропорту.

Кстати, МИД Беларуси рекомендовал нашим гражданам, находящимся в Турции, не посещать места массового скопления людей. А события в Стамбуле заставили серьезно усилить безопасность в аэропортах по всему миру. США, Испания, Сингапур, Германия – под охрану взят буквально каждый сантиметр.

По погибшим скорбит и весь мир. В Турции на следующий день после теракта прошел общенациональный траур. В Берлине в цвета турецкого флага подсветили Бранденбургские ворота, а в книге соболезнований оставил свое послание генсек ООН.

Поддержали турецкий народ и белорусы. На протяжении нескольких дней к посольству Турции в Минске несли живые цветы, чтобы почтить память погибших и выразить соболезнования. Ведь теракт в Стамбуле – беда не одной страны, но международного сообщества в целом. И вопрос «как избежать столь кровавых событий в дальнейшем» повис в воздухе мучительной паузой.