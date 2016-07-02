Эксперимент, который пришлось прекратить: как 6-летняя девочка изображала бездомную

Новости Грузии. Шестилетняя Анано приняла участие в социальном эксперименте грузинского отделения Детского фонда ООН (UNICEF). Видеоролик призван привлечь внимание к проблемам «детей улиц» в Тбилиси.



Для того, чтобы узнать, как люди относятся к детям, оставшимся без присмотра в большом городе, авторы одевали девочку сначала в чистую, приличную одежду, после чего – в грязные лохмотья.

Реакция окружающих была совершенно разной, будто перед ними два разных ребенка.

Аккуратно одетой, причесанной девочке предлагали помощь, интересовались, как ее зовут где ее родители.