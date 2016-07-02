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Эксперимент, который пришлось прекратить: как 6-летняя девочка изображала бездомную

02 июля 2016 15:55
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Новости Грузии. Шестилетняя Анано приняла участие в социальном эксперименте грузинского отделения Детского фонда ООН (UNICEF). Видеоролик призван привлечь внимание к проблемам «детей улиц» в Тбилиси.

Для того, чтобы узнать, как люди относятся к детям, оставшимся без присмотра в большом городе, авторы одевали девочку сначала в чистую, приличную одежду, после чего – в грязные лохмотья.

Реакция окружающих была совершенно разной, будто перед ними два разных ребенка.

Аккуратно одетой, причесанной девочке предлагали помощь, интересовались, как ее зовут где ее родители.

Эксперимент, который пришлось прекратить: как 6-летняя девочка изображала бездомную-1



Когда ребенка переодели в выпачканную, рваную одежду, люди стали сторониться девочку. Прохожие не обращали на малышку никакого внимания. Посетители кафе пододвигали поближе к себе личные вещи, а некоторые просили выгнать девочку из заведения.



Это так расстроило малышку, что эксперимент пришлось прекратить.

«Они говорили, чтобы я ушла. Мне стало очень грустно», – говорит Анано.

По данным UNICEF, на улицах четырех крупных городов Грузии около 2 тысяч «детей улиц».

# Фотофакт # Дети и родители

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