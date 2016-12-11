Теракт после футбольного матча в Стамбуле: погибли 38 человек, 155 ранены

Новости Турции. Число погибших в результате двойного теракта в Стамбуле выросло до 38 человек. При этом еще 155 пострадавших с ранениями различной степени тяжести находятся в больницах города. Полиция Турции уже задержала 13 подозреваемых в организации взрывов.

По данным МИД Беларуси, среди пострадавших наших соотечественников нет. В самой Турции 11 декабря приспущены флаги в память о погибших. В стране объявлен национальный траур.

Теракты произошли накануне поздно вечером. Сразу после матча местных футбольных команд на парковке возле спортивной арены взорвался автомобиль. А через 45 секунд в парке по соседству себя подорвал террорист-смертник. Вину за эти взрывы пока на себя никто не взял, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Соболезнования в связи с терактом Президенту Турции, родственникам погибших и пострадавших направил глава белорусского государства Александр Лукашенко.