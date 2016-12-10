Катастрофа сродни стихийному бедствию: кадры с места взрыва поезда в Болгарии

Новости Болгарии. До 5 возросло количество жертв железнодорожной аварии в Болгарии,

свыше 25 человек с травмами и ожогами госпитализированы.

Ранним утром на станции Хитрино в районе города Шумен сошли с рельсов несколько цистерн поезда, который перевозил сжиженный газ. Взрыв привёл к пожару. Разрушено более 20 зданий. Многие из пострадавших, которые были доставлены в больницу, находятся в крайне тяжелом состоянии.

В зону бедствия были направлены десятки бригад спасателей.

Жители Хитрино:

Из-за взрыва наш дом разнесен в клочья. Да не только наш, пол деревни выжжено дотла, еще и жертвы есть. Все, что я видел – это поезд прибыл на станцию, вагоны отцепились и упали на бок. Я не знаю, что было в контейнерах, но жидкость залила все, и пламя охватило округу.

Я живу здесь, по соседству, и могу сказать, что взрыв был невероятной мощи. Обломки были везде. Я хотел убежать, но взрывная волна меня откинула назад.

В Хитрино, небольшом городке на востоке Болгарии, живут 800 человек.

Некоторых пришлось эвакуировать, так как был серьезный риск отравления химическими веществами.

Поезд перевозил 200 тонн пропан-бутана и горючего газа пропилена.

На станции одна из цистерн зацепила линию высоковольтных передач, вагоны начали сходить с рельсов. Уже спустя считанные секунды произошел взрыв.

Власти Болгарии уже сравнили последствия катастрофы со стихийным бедствием.

Граждан призывают сдавать кровь для пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.