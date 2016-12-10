Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос назвал Нобелевскую премию мира «даром с небес»

Новости Колумбии. Нобелевскую премию мира вручили 10 декабря Президенту Колумбии. Хуан Мануэль Сантос удостоен высокой награды за решительные и мужественные

усилия по окончанию в стране гражданской войны, которая длилась более 50 лет.

Торжественная церемония прошла в городской ратуше столицы Норвегии Осло. Здесь традиционно начинаются праздничные мероприятия, которые после продолжаться в Стокгольме, где вручаются награды по физике, медицине, литературе и химии.

Принимая награду, лауреат назвал премию «даром с небес» и посвятил ее всем колумбийцам.

Помимо медали, Президент Колумбии получил денежное вознаграждение в 8 миллионов шведских крон (около 825 тысяч евро). По его словам, все средства пойдут на поддержку жертвам гражданской войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.