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Французы придумали новый способ прощания со старым годом: посуды понадобится очень много

30 декабря 2023 11:53
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Французы нашли новый способ успокоения. Во время рождественских каникул жители Лилля решили бить старые вещи для умиротворения своих душ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французы придумали новый способ прощания со старым годом: посуды понадобится очень много-1

Так люди прощаются с уходящим годом, оставляя разбитое стекло и технику вместе со своими обидами, неудачами и разочарованиями. Такие практики существуют по всему миру. Например, в Японии в начале этого века возникли специальные комнаты для подобного вида выпуска агрессии и всякого рода пагубных эмоций. Теперь это развлечение для некоторых стало предновогодней традицией.

# Новый год # Новости Франции

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