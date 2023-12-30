Французы придумали новый способ прощания со старым годом: посуды понадобится очень много

Французы нашли новый способ успокоения. Во время рождественских каникул жители Лилля решили бить старые вещи для умиротворения своих душ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так люди прощаются с уходящим годом, оставляя разбитое стекло и технику вместе со своими обидами, неудачами и разочарованиями. Такие практики существуют по всему миру. Например, в Японии в начале этого века возникли специальные комнаты для подобного вида выпуска агрессии и всякого рода пагубных эмоций. Теперь это развлечение для некоторых стало предновогодней традицией.