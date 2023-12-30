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Израиль обстрелял город Хан-Юнис в секторе Газа

30 декабря 2023 11:53
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Израильские войска обстреляли Хан-Юнис в секторе Газа. Очередной удар ЦАХАЛа по лагерю беженцев привел к гибели мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль обстрелял город Хан-Юнис в секторе Газа-1

Авиация сейчас атакует южные районы сектора. А армия активно продвигается вглубь, зачищая все объекты коммуникаций ХАМАС. Но такие активные действия военных никак не помогают местным жителям. По последним данным, более половины погибших за время конфликта – это гражданское население. Также остро стоит гуманитарный вопрос. В анклаве критически не хватает продовольствия, медикаментов и топлива. Ко всему этому добавляются частые израильские удары по медучреждениям Газы. Напомним, конфликт на Ближнем Востоке продолжается с начала октября.

# Палестина-Израиль

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