Израиль обстрелял город Хан-Юнис в секторе Газа

Авиация сейчас атакует южные районы сектора. А армия активно продвигается вглубь, зачищая все объекты коммуникаций ХАМАС. Но такие активные действия военных никак не помогают местным жителям. По последним данным, более половины погибших за время конфликта – это гражданское население. Также остро стоит гуманитарный вопрос. В анклаве критически не хватает продовольствия, медикаментов и топлива. Ко всему этому добавляются частые израильские удары по медучреждениям Газы. Напомним, конфликт на Ближнем Востоке продолжается с начала октября.