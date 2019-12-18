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Теперь чтобы подняться на Эверест, нужна медицинская справка

18 декабря 2019 13:10
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Новости мира. Покорить Эверест сможет не каждый: власти Непала предложили внести изменения в процесс выдачи разрешений для восхождения на знаменитую гору, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Теперь чтобы подняться на Эверест, нужна медицинская справка-1

На такой шаг правительство страны решило пойти из-за гибели в 2019 году 11 альпинистов. Основная причина несчастных случаев в горах –  недостаточная физическая подготовка людей.

Теперь чтобы подняться на Эверест, нужна медицинская справка-4

Теперь перед тем, как покорить Эверест, альпинисты должны будут предоставить медицинскую справку, а также доказательства того, что до этого восхождения они поднимались в Непале на горы высотой как минимум в 6 500 метров. 

Теперь чтобы подняться на Эверест, нужна медицинская справка-7

# Горы и скалы # Фотофакт

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