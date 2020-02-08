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Температурный рекорд в Антарктиде: из-за потепления началось массовое образование айсбергов

08 февраля 2020 11:42
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Новости мира. Новый температурный рекорд зафиксирован на самом холодном континенте планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Температурный рекорд в Антарктиде: из-за потепления началось массовое образование айсбергов-1

В Антарктиде столбик термометра поднялся до отметки 18,3 градуса по Цельсию, что стало абсолютным максимумом за всю историю метеонаблюдений на Южном полюсе – а это почти 60 лет.

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Температурный рекорд в Антарктиде: из-за потепления началось массовое образование айсбергов-4

Потепление вызвало массовое образование айсбергов. Ученые рассказывают, что ледяные глыбы высотой 40 метров откалываются. И все то, что находилось внизу, тоже всплывает. Получаются айсберги размером с многоквартирные дома и целые кварталы. Тем не менее, специалисты пока отказываются однозначно утверждать, что происходящее в Антарктиде связано с глобальным изменением климата.

Температурный рекорд в Антарктиде: из-за потепления началось массовое образование айсбергов-7

Температурный рекорд в Антарктиде: из-за потепления началось массовое образование айсбергов-9

Температурный рекорд в Антарктиде: из-за потепления началось массовое образование айсбергов-11

 

# Погода # Фотофакт

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