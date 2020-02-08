Температурный рекорд в Антарктиде: из-за потепления началось массовое образование айсбергов

Новости мира. Новый температурный рекорд зафиксирован на самом холодном континенте планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Цветут одуванчики и подснежники». Успеют ли до конца февраля грянуть морозы?

В Антарктиде столбик термометра поднялся до отметки 18,3 градуса по Цельсию, что стало абсолютным максимумом за всю историю метеонаблюдений на Южном полюсе – а это почти 60 лет. В Беларуси в январе проснулись бабочки