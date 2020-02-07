В Италии машинисты объявили забастовку: поезда остановятся на несколько часов

Новости Италии. В Италии на несколько часов остановятся поезда. Работники отрасли объявили забастовку из-за крупной аварии, в которой погибли двое машинистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом участники профсоюза хотят отдать дань уважения коллегам. К стачке присоединятся представители всех компаний национального и местного уровня. Накануне, неподалеку от Милана с рельсов сошел скоростной пассажирский поезд. В результате аварии пострадали десятки человек.