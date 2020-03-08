Урожай в Румынии оказался под угрозой из-за аномально тёплой зимы

Обычно в это время года в стране еще довольно прохладно, а на полях лежит снег. Однако 8 марта столбики термометров поднялись до отметки +19, а снега, по словам местных жителей, не было весь сезон. Это привело к пересыханию почвы. Кроме того, посевы оказались не защищены от перепадов температур. В результате под угрозой оказался урожай зерновых, а также овощей и фруктов.