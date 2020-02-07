В аэропорту Германии таможенники изъяли крупную партию наркотиков

Новости Германии. Крупную партию наркотиков изъяли таможенники в аэропорту немецкого Франкфурта-на-Майне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В багаже пассажиров из Южной Америки обнаружили 27 килограммов кокаина. Опасное вещество было спрятано в банках из-под детского питания.