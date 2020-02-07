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В аэропорту Германии таможенники изъяли крупную партию наркотиков

07 февраля 2020 14:29
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Новости Германии. Крупную партию наркотиков изъяли таможенники в аэропорту немецкого Франкфурта-на-Майне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аэропорту Германии таможенники изъяли крупную партию наркотиков-1

В багаже пассажиров из Южной Америки обнаружили 27 килограммов кокаина. Опасное вещество было спрятано в банках из-под детского питания.

В аэропорту Германии таможенники изъяли крупную партию наркотиков-4

Вычислить контрабандистов помогли служебные собаки. Стоимость этой партии наркотика на черном рынке могла составить около миллиона евро. Злоумышленники задержаны. Им грозит внушительный тюремный срок.

В аэропорту Германии таможенники изъяли крупную партию наркотиков-7

# Наркотики # Фотофакт

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