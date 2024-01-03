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В Японии зафиксировали новое землетрясение

03 января 2024 08:44
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Число жертв разрушительного землетрясения в Японии выросло до 62. И оно будет еще расти, так как много людей остаются еще под завалами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии зафиксировали новое землетрясение-1

Спасатели, работники экстренных служб и военные продолжают искать выживших и ликвидировать последствия стихийного бедствия. 1 января в центральной части страны произошла серия землетрясений магнитудой 7,6. Разрушено несколько сотен домов. Еще более 33 тысяч остались без электричества, в пострадавших районах нет интернета и связи. Власти эвакуировали 60 тысяч жителей.

Ситуация осложняется наступающими морозами и новыми афтершоками, которые, по данным специалистов, будут сотрясать Японию еще неделю. Сегодня опять произошло землетрясение магнитудой 5,5. Информации о новых жертвах и разрушениях нет.

# Землетрясение

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