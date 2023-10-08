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Telegraph: Байден хочет запросить для Украины 100 миллиардов долларов США

08 октября 2023 08:27
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Белый дом изучает вопрос об обращении к Конгрессу с запросом о помощи Украине в размере 100 млрд долларов до очередных американских президентских выборов. Об сообщает газета Telegraph, передает РИА Новости.

В данный момент формируется проект самого крупного пакета помощи для Украины. Предыдущий запрос о предоставлении Украине помощи в размере 24 млрд долларов США вызвал сопротивление в Конгрессе, что повлекло за собой временную остановку правительства. Сейчас у Америки новых средств для Украины нет, а ранее оговоренных хватит лишь на короткий срок.

# Международная политика # Джо Байден

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