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Тела 10 погибших обнаружены на месте крушения Boeing 737 в Индонезии

30 октября 2018 08:05
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Новости Индонезии. На месте крушения пассажирского самолета в Индонезии погибшими обнаружены 10 человек. Специалисты также доставили на берег 14 мешков с фрагментами тел других пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тела 10 погибших обнаружены на месте крушения Boeing 737 в Индонезии-1

В ближайшее время эксперты проведут тесты ДНК, чтобы установить личности жертв. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются.

Тела 10 погибших обнаружены на месте крушения Boeing 737 в Индонезии-4

Обследована почти вся поверхность моря. Подробности крушения Boeing 737

Пассажирский Boeing индонезийских авиалиний потерпел крушение спустя 13 минут после взлета. На нем находились 189 человек.

Падение пассажирского Boeing у берегов Индонезии: что известно

# Крушение # Фотофакт

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