Тела 10 погибших обнаружены на месте крушения Boeing 737 в Индонезии

Новости Индонезии. На месте крушения пассажирского самолета в Индонезии погибшими обнаружены 10 человек. Специалисты также доставили на берег 14 мешков с фрагментами тел других пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индонезии. На месте крушения пассажирского самолета в Индонезии погибшими обнаружены 10 человек. Специалисты также доставили на берег 14 мешков с фрагментами тел других пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ближайшее время эксперты проведут тесты ДНК, чтобы установить личности жертв. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются.
Обследована почти вся поверхность моря. Подробности крушения Boeing 737
Пассажирский Boeing индонезийских авиалиний потерпел крушение спустя 13 минут после взлета. На нем находились 189 человек.
Падение пассажирского Boeing у берегов Индонезии: что известно