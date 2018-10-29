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Президент Армении прибыл в Беларусь для участия в Мюнхенской конференции по безопасности

29 октября 2018 17:05
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Новости Беларуси. Президент Армении прибыл в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Армен Саркисян примет участие во встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Этот представительный форум пройдет в Минске с 30 октября по 1 ноября.

Президент Армении прибыл в Беларусь для участия в Мюнхенской конференции по безопасности-1

Для участия в конференции в белорусской столице ожидают около 70 делегатов, среди которых главы правительств и внешнеполитических ведомств ряда европейских государств.

Президент Армении прибыл в Беларусь для участия в Мюнхенской конференции по безопасности-4

Главными темами обсуждения на конференции станут вопросы экономических санкций, гонка вооружений и решение локальных конфликтов на постсоветских территориях.

# Международная политика # Фотофакт

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