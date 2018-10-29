Президент Армении прибыл в Беларусь для участия в Мюнхенской конференции по безопасности
Новости Беларуси. Президент Армении прибыл в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Армен Саркисян примет участие во встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Этот представительный форум пройдет в Минске с 30 октября по 1 ноября.
Для участия в конференции в белорусской столице ожидают около 70 делегатов, среди которых главы правительств и внешнеполитических ведомств ряда европейских государств.
Главными темами обсуждения на конференции станут вопросы экономических санкций, гонка вооружений и решение локальных конфликтов на постсоветских территориях.