Президент Армении прибыл в Беларусь для участия в Мюнхенской конференции по безопасности

Новости Беларуси. Президент Армении прибыл в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Армен Саркисян примет участие во встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Этот представительный форум пройдет в Минске с 30 октября по 1 ноября.