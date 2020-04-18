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Техас готовится к отмене ограничений, введённых из-за коронавируса

18 апреля 2020 19:42
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В американском Техасе готовятся снять ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Техас готовится к отмене ограничений, введённых из-за коронавируса-1

В понедельник в штате откроют парки, но людям необходимо будет соблюдать ряд требований – носить маски, не приближаться к друг другу и не собираться в группы более пяти человек.

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В Европе сняли ограничения Дания, Чехия и Австрия. Готовятся отменить карантин Германия, Италия и Испания. Бразилия уже 19 апреля хочет открыть сухопутные границы и восстанавливать торговлю. При благоприятном развитии ситуации все ограничения в этой стране снимут к концу месяца. 

Техас готовится к отмене ограничений, введённых из-за коронавируса-4

# Коронавирус # Фотофакт

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