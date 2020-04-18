Техас готовится к отмене ограничений, введённых из-за коронавируса

В понедельник в штате откроют парки, но людям необходимо будет соблюдать ряд требований – носить маски, не приближаться к друг другу и не собираться в группы более пяти человек.

В Италии с 4 мая могут открыться заведения общепита и парки

В Европе сняли ограничения Дания, Чехия и Австрия. Готовятся отменить карантин Германия, Италия и Испания. Бразилия уже 19 апреля хочет открыть сухопутные границы и восстанавливать торговлю. При благоприятном развитии ситуации все ограничения в этой стране снимут к концу месяца.