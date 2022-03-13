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Театр абсурда по-украински. Посмотрите, кто приехал сражаться за демократию в «незалежной»

13 марта 2022 18:42
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В Украине боевые действия не прекращаются. Только за последние сутки украинские войска открывали огонь по территории ДНР около 20 раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Новый пакет военной помощи США Украине включает противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие.  

Театр абсурда по-украински. Посмотрите, кто приехал сражаться за демократию в «незалежной»-1

Как утверждает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Киев получил заявки от граждан из 52 стран мира. И это не только ветераны горячих точек, но и люди, не имеющие никакого специального опыта. Суровый голливудский образ миротворцев, сражающихся за демократию в Украине, сразу начали тиражировать западные телеканалы. И это уже напоминает не театр боевых действий, а театр бесконечного абсурда.  

Театр абсурда по-украински. Посмотрите, кто приехал сражаться за демократию в «незалежной»-4

– Слава Украине.  
– Слава Украине.  
– Героям Слава.  
– Героям Слава.  
– Слава Нации.  
– Слава Нации.  
– Смерть врагам.  
– Смерть врагам.  

Театр абсурда по-украински. Посмотрите, кто приехал сражаться за демократию в «незалежной»-7

В этом сумбуре происходящего все-таки остается надежда на скорейшее и дипломатическое разрешение кризиса. Владимир Зеленский уже смирился с мыслью, что топор войны сможет раскопать только во взаимодействии с Россией. Посредниками в урегулировании конфликта уже выступали Турция, Франция, Германия и даже Ватикан. Но доверие к Минску неумолимо.  

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# Международная политика # Константин Герцев # Владимир Зеленский # Дмитрий Кулеба # Фотофакт

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