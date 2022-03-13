Театр абсурда по-украински. Посмотрите, кто приехал сражаться за демократию в «незалежной»

В Украине боевые действия не прекращаются. Только за последние сутки украинские войска открывали огонь по территории ДНР около 20 раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Новый пакет военной помощи США Украине включает противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие.
Как утверждает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Киев получил заявки от граждан из 52 стран мира. И это не только ветераны горячих точек, но и люди, не имеющие никакого специального опыта. Суровый голливудский образ миротворцев, сражающихся за демократию в Украине, сразу начали тиражировать западные телеканалы. И это уже напоминает не театр боевых действий, а театр бесконечного абсурда.
– Слава Украине.
– Слава Украине.
– Героям Слава.
– Героям Слава.
– Слава Нации.
– Слава Нации.
– Смерть врагам.
– Смерть врагам.
В этом сумбуре происходящего все-таки остается надежда на скорейшее и дипломатическое разрешение кризиса. Владимир Зеленский уже смирился с мыслью, что топор войны сможет раскопать только во взаимодействии с Россией. Посредниками в урегулировании конфликта уже выступали Турция, Франция, Германия и даже Ватикан. Но доверие к Минску неумолимо.
Читайте также:
«Держали в заложниках около 300 мирных жителей». Российские военные освободили от боевиков православный монастырь
«Спасибо очень хорошим людям». Лолита Милявская вывезла пожилую маму и дочь из Киева
Четвёртый раунд состоится. Михаил Подоляк сделал заявление по российско-украинским переговорам