В Украине боевые действия не прекращаются. Только за последние сутки украинские войска открывали огонь по территории ДНР около 20 раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Новый пакет военной помощи США Украине включает противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие.

Как утверждает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Киев получил заявки от граждан из 52 стран мира. И это не только ветераны горячих точек, но и люди, не имеющие никакого специального опыта. Суровый голливудский образ миротворцев, сражающихся за демократию в Украине, сразу начали тиражировать западные телеканалы. И это уже напоминает не театр боевых действий, а театр бесконечного абсурда.