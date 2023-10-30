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Танки Армии Израиля перекрыли ключевую дорогу в Газе

30 октября 2023 09:49
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Израильские танки замечены в районе сектора Газа, сообщило агентство Франс Пресс. Об этом пишет РИА Новости.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет масштабы наземных операций в секторе Газа, включая привлечение дополнительных сил, бронетанковых и инженерных войск, артиллерии. Сообщается, что за ночь были убиты десятки членов ХАМАС.

В регионе сохраняется напряженная обстановка из-за палестино-израильского конфликта. После ракетной атаки из сектора Газа Израиль приступил к операции «Железные мечи». В итоге конфликта число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, а в самом Израиле погибло более 1,4 тыс. человек.
 

# Международная политика

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