Танки Армии Израиля перекрыли ключевую дорогу в Газе

Израильские танки замечены в районе сектора Газа, сообщило агентство Франс Пресс. Об этом пишет РИА Новости.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет масштабы наземных операций в секторе Газа, включая привлечение дополнительных сил, бронетанковых и инженерных войск, артиллерии. Сообщается, что за ночь были убиты десятки членов ХАМАС.

В регионе сохраняется напряженная обстановка из-за палестино-израильского конфликта. После ракетной атаки из сектора Газа Израиль приступил к операции «Железные мечи». В итоге конфликта число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, а в самом Израиле погибло более 1,4 тыс. человек.

