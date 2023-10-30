ХАМАС обстрелял север Израиля

Наземная операция Израиля в секторе Газа расширяется. Армия обороны страны ведет боевые действия сразу по четырем направлениям. Всего за последние несколько дней ударам ЦАХАЛ подверглись более 600 объектов в палестинском регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с тем под огнем оказались и израильские города. ХАМАС обстрелял север страны. Также несколько ракет упали в Тель-Авиве и прилегающих районах. Продолжаются перестрелки и на границе Израиля с Ливаном. Кроме того, под огнем оказалась и военная инфраструктура Сирии. Действия стали ответом на обстрел еврейского государства сирийскими военными, заявили в Израиле.