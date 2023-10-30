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ХАМАС обстрелял север Израиля

30 октября 2023 09:47
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Наземная операция Израиля в секторе Газа расширяется. Армия обороны страны ведет боевые действия сразу по четырем направлениям. Всего за последние несколько дней ударам ЦАХАЛ подверглись более 600 объектов в палестинском регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ХАМАС обстрелял север Израиля-1

Вместе с тем под огнем оказались и израильские города. ХАМАС обстрелял север страны. Также несколько ракет упали в Тель-Авиве и прилегающих районах. Продолжаются перестрелки и на границе Израиля с Ливаном. Кроме того, под огнем оказалась и военная инфраструктура Сирии. Действия стали ответом на обстрел еврейского государства сирийскими военными, заявили в Израиле.

# Международная политика # Фотофакт

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