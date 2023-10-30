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В Индии поезд врезался в стоявший пассажирский состав. Как минимум 13 человек погибли

30 октября 2023 09:46
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Новости Индии. В Индии скорый поезд врезался в стоявший пассажирский состав. Три вагона сошли с рельсов. Как минимум 13 человек погибли. Более 50 получили травмы. Некоторые госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии поезд врезался в стоявший пассажирский состав. Как минимум 13 человек погибли-1

Официальных заявлений о причине катастрофы пока не было. Рассматривается две версии случившегося. По одной из них, пассажирский поезд остановился из-за обрыва электрического кабеля. По другой, машинист просто отвлекся на светофоре и не тронулся с места вовремя. Авария нарушила железнодорожное сообщение в регионе. Почти 40 поездов отменены.

# ЧП # Новости Индии # Фотофакт

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