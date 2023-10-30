Немецкие «зелёные» приклеили себя к дороге, ведущей к Бранденбургским воротам

Новости Германии. Немецкие экоактивисты уже неделю блокируют движение в столице. Они требуют изменить климатическую политику. Накануне около 600 человек в прямом смысле приклеились к дороге, ведущей к главной достопримечательности города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Желающих попасть к Бранденбургским воротам в выходной день было немало. Полицейские пытались очистить проезд. Однако потратить на это пришлось несколько часов. Некоторых активистов правоохранители увозили на тележке, те отказывались покидать центр. Сейчас движение по улицам возобновлено, но надолго ли. Экологи анонсировали новые забастовки.