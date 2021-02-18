Таксисты провели акцию протеста в Словении. Власти требуют, чтобы они каждые 72 часа сдавали тест на COVID

Новости Словении. В Словении акцию протеста провели таксисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колонны машин блокировали движение на улицах крупных городов. Таким образом извозчики выражали недовольство постановлением правительства. Власти требуют, чтобы водители каждые 72 часа сдавали тест на коронавирус, объясняя нововведение необходимостью обезопасить граждан.

Однако водители на такие условия не согласны. Они пообещали усилить демонстрации, если решение не будет пересмотрено.