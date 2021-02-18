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Стрельба в Филадельфии: пострадали 8 человек, один в критическом состоянии

18 февраля 2021 15:05
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Новости США. Неизвестный открыл огонь по прохожим у автовокзала в Филадельфии. В результате нападения пострадали 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрельба в Филадельфии: пострадали 8 человек, один в критическом состоянии-1

Раненых госпитализировали. Среди них оказались люди от 17 до 71 года. Состояние одного из пациентов медики оценивают как критическое. По горячим следам полицейским удалось задержать злоумышленника, устроившего стрельбу. У подозреваемого изъяли две единицы огнестрельного оружия.

Стрельба в Филадельфии: пострадали 8 человек, один в критическом состоянии-4

Мотивы мужчины пока неизвестны. Правоохранители не исключают, что у него могли быть сообщники. Следователи допрашивают свидетелей и просматривают записи видеонаблюдения на вокзале, чтобы установить детали инцидента. 

# Стрельба в США # Фотофакт

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