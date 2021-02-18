Стрельба в Филадельфии: пострадали 8 человек, один в критическом состоянии

Новости США. Неизвестный открыл огонь по прохожим у автовокзала в Филадельфии. В результате нападения пострадали 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раненых госпитализировали. Среди них оказались люди от 17 до 71 года. Состояние одного из пациентов медики оценивают как критическое. По горячим следам полицейским удалось задержать злоумышленника, устроившего стрельбу. У подозреваемого изъяли две единицы огнестрельного оружия.