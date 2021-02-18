В Венесуэле начинают вакцинацию «Спутником V»

Новости Венесуэлы. В Венесуэле 18 февраля начнется вакцинация от коронавируса российским «Спутником V». Партия препарата прибыла в Венесуэлу в минувшие выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые в очереди на прививку медики, именно они находятся в основной группе риска. В октябре 2020 Российский фонд прямых инвестиций поставил Каракасу препарат для проведения третьей фазы клинических испытаний. Участие в эксперименте приняли 2 тысячи добровольцев, в том числе сын президента. Результаты удовлетворили специалистов.