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В Венесуэле начинают вакцинацию «Спутником V»

18 февраля 2021 15:11
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Новости Венесуэлы. В Венесуэле 18 февраля начнется вакцинация от коронавируса российским «Спутником V». Партия препарата прибыла в Венесуэлу в минувшие выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венесуэле начинают вакцинацию «Спутником V»-1

Первые в очереди на прививку медики, именно они находятся в основной группе риска. В октябре 2020 Российский фонд прямых инвестиций поставил Каракасу препарат для проведения третьей фазы клинических испытаний. Участие в эксперименте приняли 2 тысячи добровольцев, в том числе сын президента. Результаты удовлетворили специалистов.

В Венесуэле начинают вакцинацию «Спутником V»-4

Массовая вакцинация населения Венесуэлы, согласно планам властей, стартует в апреле.

# Коронавирус # Фотофакт

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