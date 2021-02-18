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Землетрясение в Иране: разрушены десятки домов, пострадали не менее 44 человек

18 февраля 2021 15:01
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Новости Ирана. В Иране растет число пострадавших в результате мощного землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Землетрясение в Иране: разрушены десятки домов, пострадали не менее 44 человек-1

Различные травмы получили как минимум 44 человека. Часть пострадавших граждан перевезли на лечение в соседний населенный пункт. Магнитуда подземных толчков составила 5,6. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Землетрясение в Иране: разрушены десятки домов, пострадали не менее 44 человек-4

Основной удар стихии пришелся на город Сисахт, расположенный вблизи эпицентра.

Землетрясение в Иране: разрушены десятки домов, пострадали не менее 44 человек-7

В результате природного катаклизма частично или полностью оказались разрушены десятки домов, повреждена водопроводная и газовая инфраструктура, в городе отсутствует электричество. Нанесенный ущерб только предстоит установить.

# Землетрясение # Фотофакт

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