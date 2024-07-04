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Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

04 июля 2024 09:43
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Американский журналист Такер Карлсон заявил о возможности скорого выхода интервью с лидером Украины Владимиром Зеленским, после двух лет попыток и беседы с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Зеленский уже игнорировал просьбы Карлсона об интервью. В феврале Карлсон взял у Путина интервью , где российский лидер рассказал о предыстории конфликта в Украине и переговорном процессе.

Путин отметил, что Россия не намерена нападать на страну НАТО, и призвал Запад к диалогу.

# Международная политика

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