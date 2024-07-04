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Мощный шторм надвигается на Мексику

04 июля 2024 09:30
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Мощный шторм надвигается на Мексику. Идет частичная эвакуация населения. Первыми в безопасное место перемещаются жители рыбацкого поселка Пунта-Альен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный шторм надвигается на Мексику-1

В зоне риска оказался ряд курортных городов. Не желая встречаться со стихией лицом к лицу, туристы спешно покидают страну. В аэропортах скопились огромные очереди. Те, кто решил остаться, прячутся в домах и отелях, где заколачивают окна в ожидании стихии.

Мощный шторм надвигается на Мексику-4

Не забыли в Мексике и о тех, кто не справится с природной катастрофой самостоятельно. Госслужащие убирают черепашьи яйца с пляжа. Шанс на спасения получили сотни рептилий.

# Природные катаклизмы # Новости Мексики

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