Мощный шторм надвигается на Мексику. Идет частичная эвакуация населения. Первыми в безопасное место перемещаются жители рыбацкого поселка Пунта-Альен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зоне риска оказался ряд курортных городов. Не желая встречаться со стихией лицом к лицу, туристы спешно покидают страну. В аэропортах скопились огромные очереди. Те, кто решил остаться, прячутся в домах и отелях, где заколачивают окна в ожидании стихии.