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Парламентские выборы проходят в Великобритании

04 июля 2024 09:32
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В Британии выбирают новый состав парламента. Судя по опросам общественного мнения, действующую партию консерваторов ждет поражение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентские выборы проходят в Великобритании-1

Рейтинги премьера Сунака упали до рекордных значений. Социологи прочат победу оппозиционным лейбористам, а место премьера – их лидеру. Избирательные участки открыты. Всего, по результатам голосования, распределятся 650 мест в нижней палате парламента. Итоги выборов станут известны 5 июля. Местные СМИ подогревают интерес к теме. Газеты не исключают скорой отставки действующего премьера.

# Выборы # Новости Великобритании

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