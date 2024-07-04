Парламентские выборы проходят в Великобритании

В Британии выбирают новый состав парламента. Судя по опросам общественного мнения, действующую партию консерваторов ждет поражение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейтинги премьера Сунака упали до рекордных значений. Социологи прочат победу оппозиционным лейбористам, а место премьера – их лидеру. Избирательные участки открыты. Всего, по результатам голосования, распределятся 650 мест в нижней палате парламента. Итоги выборов станут известны 5 июля. Местные СМИ подогревают интерес к теме. Газеты не исключают скорой отставки действующего премьера.