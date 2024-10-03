Китайский Тайвань погрузился в настоящий хаос. На острове бушует тайфун

Оборванные линии электропередачи, летающие крыши и мусорные баки, разбитые витрины. Региона Китая Тайвань погрузился в настоящий хаос. Здесь бушует тайфун «Кратон». Два человека уже стали жертвами стихии, более 100 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ураган обрушился на южную часть острова. Туристы сокращают время пребывания в стране, а местные жители стараются не выходить из дома без необходимости. Скорость ветра достигает 150 километров в час. С перебоями работает воздушное сообщение, 55 тысяч домов остаются без электричества. Закрыты школы, учреждения и предприятия. Минобороны мобилизовало 40 тысяч военнослужащих для проведения аварийно-спасательных работ.

Все силы брошены на борьбу со стихией и в США. Ураган «Хелен» превращает в руины целые города, вызывая оползни и наводнения. Сейчас в плену шторма Северная Каролина. В горных районах штата оказались стерты с лица земли несколько деревень. Излюбленное место туристов Ашвилл отрезан от внешнего мира. Мосты и здания унесла вода. Число жертв сильнейшего природного катаклизма по стране вот-вот приблизится к двум сотням. Без вести пропали 600 человек. Данные приблизительные, точные цифры пока не известны.