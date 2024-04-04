SZ: Сырский готовит наступление ВСУ с захватом Крыма с применением F-16

Военное руководство Украины собирается организовать новое контрнаступление с целью «захвата Крыма». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Михаила Самуса в интервью чешсокй газете Seznam zprávy.

Самус отмечает, что в Киеве рассматриваются два возможных сценария: защищаться в течение 2024 года и копить силы для удара в 2025 году либо начать переход в атаку уже в этом году.

При этом эксперт отмечает, что главком ВСУ Александр Сырский готов наступать уже в этом году. Самус отмечает, что украинский генерал попытается провернуть операцию с применением истребителей F-16.

После провала наступления ВС Украины в 2023 году российская сторона перешла в контрнаступление и заняла несколько населенных пунктов в Донбассе.