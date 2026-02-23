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Сырский: ситуация для ВСУ на южном направлении сложная

23 февраля 2026 15:17
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Сырский: ситуация для ВСУ на южном направлении сложная-0

Командующий ВСУ Александр Сырский заявил, что обстановка на южном направлении обострилась, назвав ее сложной. Он не сообщил подробности, но отметил, что этот участок является одним из ключевых в операционной зоне. Об этом пишет ТАСС.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что именно на запорожском направлении российским войскам удалось добиться наибольшего успеха. По его данным , там украинская армия понесла серьезные убытки в живой силе и технике.

Кроме того, в конце минувшего года подразделения группы «Восток» освободили Гуляйполе, а в этом году прорвали укрепрайон под Терноватым.

Фото: pixabay

# Международная политика

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