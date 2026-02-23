Сырский: ситуация для ВСУ на южном направлении сложная

Командующий ВСУ Александр Сырский заявил, что обстановка на южном направлении обострилась, назвав ее сложной. Он не сообщил подробности, но отметил, что этот участок является одним из ключевых в операционной зоне. Об этом пишет ТАСС.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что именно на запорожском направлении российским войскам удалось добиться наибольшего успеха. По его данным , там украинская армия понесла серьезные убытки в живой силе и технике.

Кроме того, в конце минувшего года подразделения группы «Восток» освободили Гуляйполе, а в этом году прорвали укрепрайон под Терноватым.

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