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Свыше полутора тысяч зданий оказались затоплены в Южной Корее

31 августа 2018 10:08
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Новости Южной Кореи. Из-за большой воды пострадали не менее трех сотен местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше полутора тысяч зданий оказались затоплены в Южной Корее-1

Стихия застала врасплох автомобилиста в Сеуле. Вода поднялась так быстро, что мужчина не успел выбраться из авто и утонул. Десятки человек были вынуждены покинуть свои дома и укрыться во временных центрах. Серьезный ущерб нанесен автомобильным и железным дорогам, системе водоснабжения, предприятиям и магазинам.

Свыше полутора тысяч зданий оказались затоплены в Южной Корее-4

Свыше полутора тысяч зданий оказались затоплены в Южной Корее-6

# Наводнение # Фотофакт

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