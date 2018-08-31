Свыше полутора тысяч зданий оказались затоплены в Южной Корее

Новости Южной Кореи. Из-за большой воды пострадали не менее трех сотен местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия застала врасплох автомобилиста в Сеуле. Вода поднялась так быстро, что мужчина не успел выбраться из авто и утонул. Десятки человек были вынуждены покинуть свои дома и укрыться во временных центрах. Серьезный ущерб нанесен автомобильным и железным дорогам, системе водоснабжения, предприятиям и магазинам.