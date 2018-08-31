Жители Кыргызстана отмечают День независимости

Новости Кыргызстана. Главный государственный праздник отмечают сегодня жители Кыргызстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Кыргызстана. Главный государственный праздник отмечают сегодня жители Кыргызстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ровно 27 лет назад республика была признана суверенным и демократическим государством. По всей стране на протяжении нескольких дней будут проходить праздничные мероприятия. На центральной площади страны развернется целое красочное шоу: театрализованные представления, спортивные игры, концерты и танцы. Участие в мероприятиях примут более тысячи артистов. Завершится день красочным салютом.
Президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с национальным праздником – Днем независимости поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко.