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Жители Кыргызстана отмечают День независимости

31 августа 2018 08:55
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Новости Кыргызстана. Главный государственный праздник отмечают сегодня жители Кыргызстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Кыргызстана отмечают День независимости -1

Ровно 27 лет назад республика была признана суверенным и демократическим государством. По всей стране на протяжении нескольких дней будут проходить праздничные мероприятия. На центральной площади страны развернется целое красочное шоу: театрализованные представления, спортивные игры, концерты и танцы. Участие в мероприятиях примут более тысячи артистов. Завершится день красочным салютом.

Жители Кыргызстана отмечают День независимости -4

Президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с национальным праздником – Днем независимости поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко.

# Беларусь-Кыргызстан # Фотофакт

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