Жители Кыргызстана отмечают День независимости

Ровно 27 лет назад республика была признана суверенным и демократическим государством. По всей стране на протяжении нескольких дней будут проходить праздничные мероприятия. На центральной площади страны развернется целое красочное шоу: театрализованные представления, спортивные игры, концерты и танцы. Участие в мероприятиях примут более тысячи артистов. Завершится день красочным салютом.