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В США массово депортируют мигрантов: рейды прошли в крупных городах

15 июля 2019 09:28
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Новости США. Масштабная депортация нелегальных мигрантов началась в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США массово депортируют мигрантов: рейды прошли в крупных городах-1

Иммиграционная и таможенная службы возобновила рейды по задержанию переселенцев, которым было приказано покинуть страну. Речь идет о мигрантах, которые имели возможность подать заявление о предоставлении убежища, но решили не делать этого.

Рейды прошли в Нью-Йорке и других крупных городах. Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал операцию по выдворению из США миллионов нелегальных мигрантов в начале июня.

В США массово депортируют мигрантов: рейды прошли в крупных городах-4

# Беженцы # Фотофакт

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