В США массово депортируют мигрантов: рейды прошли в крупных городах

Новости США. Масштабная депортация нелегальных мигрантов началась в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иммиграционная и таможенная службы возобновила рейды по задержанию переселенцев, которым было приказано покинуть страну. Речь идет о мигрантах, которые имели возможность подать заявление о предоставлении убежища, но решили не делать этого.

Рейды прошли в Нью-Йорке и других крупных городах. Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал операцию по выдворению из США миллионов нелегальных мигрантов в начале июня.