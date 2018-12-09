Свыше 1700 человек задержали во Франции во время протестов «жёлтых жилетов»

Новости Франции. Париж приходит в себя после протестов 8 декабря. Во Франции число задержанных превысило 1700 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего арестов полиция совершила в столице.

У многих из взятых под стражу протестующих найдено оружие, они подозреваются в «заговоре с целью совершения насилия» или «подстрекательстве к совершению преступления».

Это уже четвертая серия протестов движения так называемых «желтых жилетов», которые прошли по всей стране. Напомним, французы выступают против роста цен на топливо и увеличения налогов.