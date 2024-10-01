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ООН: ВСУ пытают российских пленных в гаражах и подвалах

01 октября 2024 11:02
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Большинство случаев применения украинскими военными пыток к пленным из РФ происходят в местах неофициального заключения и во время транзита в тюрьмы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщает периодический доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) ООН.

Из 205 военнопленных, с которыми удалось поговорить, 87 сообщили о пытках в гаражах, в подвалах и в частных домах. Эти акты обычно совершали отряды ВСУ или украинские силовики в Киевской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, а также на территории ЛНР и ДНР.

Например, военнопленных содержали в подвале в Покровске и гараже в Краматорске, многих из них подвергали жестокому избиению и поражению электрическим током. 

После официального заключения российские пленные содержались в 15 объектах Государственной пенитенциарной службы Украины, где условия соответствовали международным стандартам.

# Международная политика

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