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Администрация Трампа приостановила разработку мирного плана по Украине

11 февраля 2025 12:25
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В администрации президента США Дональда Трампа приостановлена разработка мирного плана по Украине, чтобы принять во внимание мнение союзников в Европе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

Администрация Трампа приостановила разработку мирного плана по Украине-1

Фото: pixabay

Спецпредставитель президента по вопросам Украины Кит Келлогг пообещал провести переговоры с партнерами по НАТО, чтобы определить форму этого плана и учесть мнение других стран. По словам неназванных источников, США хотят укрепить позиции Украины в переговорах с Россией.

# Международная политика

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