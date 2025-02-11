Администрация Трампа приостановила разработку мирного плана по Украине

В администрации президента США Дональда Трампа приостановлена разработка мирного плана по Украине, чтобы принять во внимание мнение союзников в Европе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

Спецпредставитель президента по вопросам Украины Кит Келлогг пообещал провести переговоры с партнерами по НАТО, чтобы определить форму этого плана и учесть мнение других стран. По словам неназванных источников, США хотят укрепить позиции Украины в переговорах с Россией.