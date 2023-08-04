ООН: число голодающих в мире достигло четверти миллиарда

Тем временем в ООН приводят неутешительные данные: число голодающих в мире достигло четверти миллиарда человек. Это самый высокий показатель за последнее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего страдают женщины и дети. Ситуация усугубляется продолжительной засухой, неурожаем и вооруженными конфликтами. Голод и беспорядки подпитывают друг друга. В результате продовольственные системы разрушаются, а люди лишаются средств к существованию. Гуманитарные работники рискуют жизнями, чтобы оказать помощь людям в беде. Например, в Судане за последнее время погибли 11 участников гуманитарной миссии. Тем не менее до конца года в рамках Всемирной продовольственной программы ООН намерена оказать помощь еще 6 миллионам суданцев.