Предварительная причина падения – техническая неисправность: новые подробности авиакатастрофы на Кубе

Новости Кубы. На месте ЧП продолжают работать специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Куба скорбит о сотне погибших в авиакатастрофе возле Гаваны. На борту самолета находились 104 пассажира, среди них – пятеро детей, и экипаж из шести человек. Выжить удалось только четверым. Однако впоследствии двое из них скончались в больнице. Еще две женщины – с ожогами и переломами – остаются в крайне тяжелом состоянии. Он летел низко, словно не мог набрать высоту: очевидцы рассказали подробности авиакатастрофы на Кубе

Поисковые работы в районе падения не прекращаются. Бригады медиков и спасателей, которые, по словам очевидцев, прибыли на место всего через 12 минут после трагедии, продолжают искать останки жертв катастрофы и собирать обломки лайнера. В самом аэропорту психологи оказывают помощь родственникам погибших, которые в одночасье потеряли своих родных и близких.

Мигель Диас-Канель Бермудес, председатель Государственного совета и Совета министров Республики Куба:

От имени правительства и партии я выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в этой ужасной катастрофе. Мы делаем все, что необходимо в подобных ситуациях. Медики приступили к идентификации останков погибших, начато расследование причин произошедшего».

Рухнувший Boeing-737, построенный 39 лет назад, обслуживался кубинским национальным перевозчиком, который арендовал самолет у мексиканской авиакомпании. На этот момент наиболее вероятной причиной аварии считается техническая неисправность. Ничего более конкретного кубинские власти сообщить пока не могут — «черные ящики» до сих пор не найдены.