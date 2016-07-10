Прямой эфир

В Париже усилили меры безопасности перед финалом чемпионата Европы по футболу

10 июля 2016 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. В Париже усиливают меры безопасности в преддверии финального матча чемпионата Европы по футболу. 

Одну только фан-зону у Эйфелевой башни будут патрулировать около 2 тысяч жандармов.

3,5 тысячи бойцов брошены на дежурство на Елисейских полях. Именно там по окончании игры соберутся фанаты.

Особенный же контроль будет на самой арене «Стад  де Франс», где пройдет игра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские власти заявляют: все это для спокойствия парижан и многочисленных туристов.

# Футбол

Другие новости рубрики

Все новости
Как погибли российские летчики в Сирии: боевики опубликовали видео
10 июля 2016 13:38

Как погибли российские летчики в Сирии: боевики опубликовали видео

В Испании в ходе корриды бык убил матадора – такого не случалось 30 лет
10 июля 2016 11:40

В Испании в ходе корриды бык убил матадора – такого не случалось 30 лет

В Благовещенске горел аэропорт: что стало причиной пожара?
10 июля 2016 11:30

В Благовещенске горел аэропорт: что стало причиной пожара?