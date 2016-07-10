В Париже усилили меры безопасности перед финалом чемпионата Европы по футболу

Новости Франции. В Париже усиливают меры безопасности в преддверии финального матча чемпионата Европы по футболу.

Одну только фан-зону у Эйфелевой башни будут патрулировать около 2 тысяч жандармов.

3,5 тысячи бойцов брошены на дежурство на Елисейских полях. Именно там по окончании игры соберутся фанаты.

Особенный же контроль будет на самой арене «Стад де Франс», где пройдет игра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские власти заявляют: все это для спокойствия парижан и многочисленных туристов.