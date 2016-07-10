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Тысячи музыкантов на футбольном поле: самый большой в мире оркестр выступил в Германии

10 июля 2016 13:45
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Новости Германии. В немецком Франкфурте выступил самый большой в мире симфонический оркестр.

Вместе собрались более 7,5 тысяч музыкантов.

Все – из разных стран, но сыгрались прекрасно. Управлял ими признанный мэтр – дирижер и композитор Вольф Кершек.

Вместить такое количество исполнителей смог только футбольный стадион. Для того, чтобы все музыканты огромного оркестра видели малейшие движения маэстро, каждый его жест транслировался на большом экране.

Результат - 45 минут прекрасной симфонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Музыка

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