Тысячи музыкантов на футбольном поле: самый большой в мире оркестр выступил в Германии

Новости Германии. В немецком Франкфурте выступил самый большой в мире симфонический оркестр.

Вместе собрались более 7,5 тысяч музыкантов.

Все – из разных стран, но сыгрались прекрасно. Управлял ими признанный мэтр – дирижер и композитор Вольф Кершек.

Вместить такое количество исполнителей смог только футбольный стадион. Для того, чтобы все музыканты огромного оркестра видели малейшие движения маэстро, каждый его жест транслировался на большом экране.

Результат - 45 минут прекрасной симфонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.