В ЮАР произошло ДТП с участием 40 машин

Новости ЮАР. В ЮАР произошло масштабное ДТП с участием 40 машин. Там на оживленном шоссе грузовик с прицепом на полной скорости потерял управление и стал сносить все попадающиеся по пути автомобили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около десяти из них уже не подлежат восстановлению, остальные получили серьезные повреждения. Как заявили в полиции, при такой масштабной аварии чудом обошлось без жертв. Тяжелые ранения получили несколько человек, вертолетами они доставлены в ближайшие больницы. Движение по трассе временно закрыто. Для того чтобы очистить ее от разбитых машин, потребуется не один час.