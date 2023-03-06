Великобритания увеличит оборонный бюджет на 6 млрд долларов

Британский премьер Риши Сунак намерен в ближайшее время сделать заявление об увеличении оборонного бюджета страны на шесть миллиардов долларов. Такую информацию приводит ТАСС.

В 2022 году оборонный бюджет был установлен в размере более пятидесяти семи миллиардов долларов. Сообщается, что на премьер-министра страны Минобороны усилило давление, чтобы расход на военных был увеличен. Глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес изначально запрашивал на эти цели дополнительно одиннадцать миллиардов долларов. Он заявлял, что запасы вооружения, в том числе из-за передачи Киеву, критически истощились и в таком количестве в случае боевых действий их хватит лишь на несколько дней. Однако отмечается, что экономика страны на грани рецессии, потому настолько увеличить сумму по части обороны Великобритания неспособна.

Предварительно сообщается, что заявить об увеличении оборонного бюджета на шесть миллиардов долларов Сунак намерен во время будущей поездки в Соединенные Штаты Америки. Там будут идти переговоры о сотрудничестве Вашингтона, Лондона и Канберры по части оборонного партнерства AUKUS.