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Посол России в Вашингтоне ответил на выпады Байдена в адрес Путина

26 мая 2024 13:12
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Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов осудил недавние оскорбления президента США Джо Байдена в адрес лидера РФ Владимира Путина. Байден, обращаясь к студентам Вест-Пойнта, назвал Путина «жестоким тираном». Об этом пишет РИА Новости.

Антонов подчеркнул, что такое поведение непозволительно для любого политического деятеля и является оскорблением всего российского народа. 

Он также заявил, что Россия продолжит проводить самостоятельную политику. Кроме этого Байден ранее назвал Путина «убийцей», «диктатором» и «военным преступником», на что Путин отреагировал поговоркой «кто как обзывается, тот так и называется». Также Путин заявил, что Байден - более предсказуемый политик, чем Трамп.

# Международная политика

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