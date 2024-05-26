Посол России в Вашингтоне ответил на выпады Байдена в адрес Путина

Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов осудил недавние оскорбления президента США Джо Байдена в адрес лидера РФ Владимира Путина. Байден, обращаясь к студентам Вест-Пойнта, назвал Путина «жестоким тираном». Об этом пишет РИА Новости.

Антонов подчеркнул, что такое поведение непозволительно для любого политического деятеля и является оскорблением всего российского народа.

Он также заявил, что Россия продолжит проводить самостоятельную политику. Кроме этого Байден ранее назвал Путина «убийцей», «диктатором» и «военным преступником», на что Путин отреагировал поговоркой «кто как обзывается, тот так и называется». Также Путин заявил, что Байден - более предсказуемый политик, чем Трамп.