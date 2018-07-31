Прямой эфир

Сумчатые на заднем дворе. Австралию атаковали наглые кенгуру

31 июля 2018 10:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Австралии. Австралийскую столицу атаковали кенгуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сумчатые на заднем дворе. Австралию атаковали наглые кенгуру-1

Всё чаще местные жители встречают этих животных на лужайках своих задних дворов, спортивных площадках или обочинах дорог. Перебраться ближе к человеку из привычных мест обитания сумчатых вынудила нехватка пищи.

Сумчатые на заднем дворе. Австралию атаковали наглые кенгуру-4

Директор службы парков и охраны окружающей среды призывает население быть внимательнее на дорогах, особенно в периоды сумерек и рассвета. В это время кенгуру принимают пищу и возрастает риск попадания животных под колёса авто.

# Необычное # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Власти США разрешили публиковать в Сети инструкцию по сборке пистолета
31 июля 2018 10:40

Власти США разрешили публиковать в Сети инструкцию по сборке пистолета

Около 4 миллионов человек могут депортировать из индийского штата Ассам
31 июля 2018 10:38

Около 4 миллионов человек могут депортировать из индийского штата Ассам

Французским школьникам запретили пользоваться мобильниками
31 июля 2018 10:19

Французским школьникам запретили пользоваться мобильниками