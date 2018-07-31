Сумчатые на заднем дворе. Австралию атаковали наглые кенгуру

Всё чаще местные жители встречают этих животных на лужайках своих задних дворов, спортивных площадках или обочинах дорог. Перебраться ближе к человеку из привычных мест обитания сумчатых вынудила нехватка пищи.

Директор службы парков и охраны окружающей среды призывает население быть внимательнее на дорогах, особенно в периоды сумерек и рассвета. В это время кенгуру принимают пищу и возрастает риск попадания животных под колёса авто.