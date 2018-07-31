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Власти США разрешили публиковать в Сети инструкцию по сборке пистолета

31 июля 2018 10:40
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Новости США. Генеральные прокуроры 10 американских штатов подали иск против администрации Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Власти США разрешили публиковать в Сети инструкцию по сборке пистолета-1

Причина в том, что власти страны разрешили публиковать в интернете инструкции по сборке пистолета на 3D принтере. Чтобы такое оружие работало, из металлических запчастей требуется только боек.

Власти США разрешили публиковать в Сети инструкцию по сборке пистолета-4

Такие огнестрелы нельзя будет отследить, кроме того, их наличие не сможет выявить металлодетектор. Прокуроры требуют заблокировать распространение опасной информации.

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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