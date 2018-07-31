Власти США разрешили публиковать в Сети инструкцию по сборке пистолета

Новости США. Генеральные прокуроры 10 американских штатов подали иск против администрации Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Генеральные прокуроры 10 американских штатов подали иск против администрации Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причина в том, что власти страны разрешили публиковать в интернете инструкции по сборке пистолета на 3D принтере. Чтобы такое оружие работало, из металлических запчастей требуется только боек.
Такие огнестрелы нельзя будет отследить, кроме того, их наличие не сможет выявить металлодетектор. Прокуроры требуют заблокировать распространение опасной информации.