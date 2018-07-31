Власти США разрешили публиковать в Сети инструкцию по сборке пистолета

Новости США. Генеральные прокуроры 10 американских штатов подали иск против администрации Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина в том, что власти страны разрешили публиковать в интернете инструкции по сборке пистолета на 3D принтере. Чтобы такое оружие работало, из металлических запчастей требуется только боек.