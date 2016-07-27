На территории ЕС может находится около 2000 потенциальных террористов

Новости Европы. Европол предупреждает, что на территории ЕС в настоящий момент могут находиться почти 2000 потенциальных террористов. Эти люди располагают необходимыми знаниями и опытом.

Большинство из них повоевало в «горячих точках»: в Ираке, Сирии, Ливии.

Как сообщает европейская полиция, самое опасное в этих людях то, что они составляют «распределённую сеть».

То есть, могут действовать самостоятельно, без координации.

В одной Германии таких людей около 500. Информации о них мало, что серьезно затрудняет предотвращение новых терактов в Западной Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.